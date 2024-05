2024-05-29 15:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی کۆچ و کۆچبەرانی عێراق رایگەیاند، 190 خێزان کە بەم دواییە گەڕاونەتەوە شنگال بۆ هەرخێزانێک بڕی چوار ملیۆن…

The post بڕی 4 ملیۆن دینار بۆ ئەو خێزانانە تەرخانکرا کە بەم دواییە گەڕابوونەوە شنگال appeared first on Esta Media Network.