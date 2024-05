2024-05-29 15:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نوێترین وێنەی مانگە دەستکردەکان ئاشکرایدەکات، فەنزوێلا وەک یەکەم وڵات لە هەردوو کیشوەری ئەمریکا سەرجەم رووبارە بەستووەکانی لەدەستداوە و…

The post فەنزوێلا کۆتا رووباری بەستووی لەدەستدا appeared first on Esta Media Network.