2024-05-29 17:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی حكومەتی هەرێم رایدەگەیەنێت، لە كۆبوونەوەی ئەمڕۆی ئەنجومەنی وەزیراندا بڕیاری پێكهێنانی لیژنەیەك لە ژمارەیەك لە وەزیرەكانی حكومەتی هەرێم…

The post لیژنەیەكی تایبەت بە دۆخی ناوچە كوردستانییەكان پێكهێندرا appeared first on Esta Media Network.