2024-05-29 21:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قوباد تاڵەبانی، جێگری سەرۆك وەزیران پێشوازیكرد لە چۆی سونگ سوو، باڵیۆزی كۆریای باشوور لە عێراق و لە كۆبوونەوەی…

The post قوباد تاڵەبانی: حكومەتی هەرێم قۆناغی زۆر پێشكەوتووی لە بە ئەلیكترۆنیكردنی دامەزراوەكانی حكومەتدا بڕیوە appeared first on Esta Media Network.