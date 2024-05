2024-05-30 09:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

چاوەڕوان دەكرێت بەمنزیكانە كاتێك ئۆتۆمبێل دەچێتە وێستگەكانی سووتەمەنییەوە، قۆڵێكی رۆبۆتی بەنزینی بۆ تێبكات، هاوشانی كرێكارانی وێستگەكە. كۆمپانیای نیشتمانیی…

