2024-05-30 16:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، “پەسەندکردنی خشتەکانی بودجە دەکەوێتە دوای پشووی پەرلەمان”. د.بڕیار رەشید، ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق…

