2024-05-30 16:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی کارەبا رایدەگەیەنێت، “بۆ وەرزی هاوین بەرهەمهێنانی کارەبا زیاددەکات”. وەزارەتی کارەبای هەرێم لە راگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە، لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی…

The post وەزارەتی کارەبا: بۆ وەرزی هاوین بەرهەمهێنانی کارەبا زیاددەکات appeared first on Esta Media Network.