2024-05-30 16:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری پەروەردەی هەرێم رایگەیاند، بۆ دامەزراندنی مامۆستایانی وانەبێژ چاوەڕێی وەڵامی بەغداد دەکەن. ئالان حەمەسەعید وەزیری پەروەردەی هەرێم بە…

The post نوێترین زانیاری لەبارەی دامەزراندنی مامۆستایانی وانەبێژ appeared first on Esta Media Network.