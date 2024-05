2024-05-30 18:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بە گوێرەی زانیارییەکان، گەنجێکی تەمەن 16 ساڵان لە دەریاچەی دەربەندیخان لەکاتی مەلەکردن خنکا. گەنجەکە ناوی ماردین رێبوار عەلی…

