2024-05-30 22:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

چوارچێوەی هەماهەنگی لەسەر دەنگنەدان بە خشتەی بودجەی ساڵی 2024ی عێراق هۆشداریدەدات. میدیاكانی عێراق بڵاویانكردووەتەوە لەچەند رۆژی رابردوودا چوارچێوەی…

The post چوارچێوەی هەماهەنگی لەبارەی خشتەی بودجەوە هۆشداریدەدات appeared first on Esta Media Network.