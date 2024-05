2024-05-30 23:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی بەڕێوەبەرایەتیی بەرگریی شارستانیی هەولێر رایدەگەیەنێت، كەمێك پێش ئێستا ئاگر لەناو گۆڕستانی گردە ڕەشە كەوتەوە و تائێستا هۆكاری…

The post ئاگر لە گۆڕستانێكی هەولێر كەوتەوە appeared first on Esta Media Network.