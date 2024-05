2024-05-31 10:45:11 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، رۆژی دووشەممەی داهاتوو دەنگدان لەسەر خشتەكانی بودجەی ساڵی2024 دەستپێدەكات. سەرۆكایەتیی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بڵاویكردووەتەوە،…

