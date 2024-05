2024-05-31 12:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پەیامنێری تۆڕی میدیایی ئێستا لە شاری كەركوك گواستییەوە، دوای گیانلەدەستدانی ژنێكی تەمەن 25 ساڵ دانیشتووی ناحیەی ریاز ئەنجامی…

The post ژنێك بەهۆی تای خوێنبەربوونەوە گیانیلەدەستدا appeared first on Esta Media Network.