2024-05-31 17:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پۆلیسی سلێمانی رایدەگەیەنێت، تۆمەتبارێکمان دەستگیرکرد کە بە فێڵ بڕی 40 هەزار دۆلار ی لە چەند هاوڵاتییەک وەرگرتبوو. بەڕێوەبەرایەتیی…

The post پۆلیسی سلێمانی: تۆمەتبارێکمان دەستگیرکرد کە بە فێڵ بڕی 40 هەزار دۆلار ی لە چەند هاوڵاتییەک وەرگرتبوو appeared first on Esta Media Network.