2024-05-31 19:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی، بڕیاریدا رۆڵی یۆنامی تاوەکو کۆتایی ساڵی 2025 درێژبکاتەوە. ئەمڕۆ ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی لەسەر داوای حکومەتی…

