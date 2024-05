2024-05-31 22:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئێوارەی ئەمڕۆ لەبەنداوی(خاسە)ی پارێزگای کەرکوک، هاوڵاتییەکی تەمەن36 ساڵان لە خنکان رزگارکرا. موسا کازم، پەیامنێری تۆڕی میدیایی ئێستا لەشاری…

