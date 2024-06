2024-06-01 09:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

رۆژی هەینی لە ناوچەی جەهرا لە کوەیت بەرزترین پلەی گەرمی لە جیهاندا تۆمارکرا کە 51 پلەی سەدی بوو.…

