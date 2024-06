2024-06-01 12:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆك وەزیرانی عێراق راگرتنی نەوتی هەرێم دەخاتە ئەستۆی كۆمپانیاكان و دوو پێشنیاریش بۆ چارەسەری گرفتی هەناردەكردنی ئاشكرادەكات. محەمەد…

The post سودانی پێشنیارەكان بۆ چارەسەری گرفتی هەناردەی نەوتی هەرێم ئاشكرادەكات appeared first on Esta Media Network.