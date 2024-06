2024-06-01 16:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قائیمقامی قەرەداغ وردەکاریی رووداوی گیانیلەدەستدانی ئەو گەنجەی بۆ تۆڕی میدیایی ئێستا روونکردنەوە کە دوێنێ وابڵاوکرایەوە لە کاتی مەلەکردندا…

The post وردەکاریی گیانلەدەستدانی ئەو کوڕەی لە کاتی مەلەکردندا مار پێوەیدا و خنکا appeared first on Esta Media Network.