2024-06-01 17:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی بازرگانیی عێراق بڵاویکردەوە، بەو بڕە گەنمەی تا ئێستا لە جوتیارانی عێراق وەرگیراوە، پێویستی عێراق لە گەنم پڕکراوەتەوە.…

The post بازرگانیی عێراق: بڕی پێویستی عێراق گەنم دروێنەکراوە appeared first on Esta Media Network.