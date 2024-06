2024-06-01 23:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پۆلیسی کەرکوک ئاشکرایدەکات، ئەو بۆمبەی لەسەر پردی مەشات لەسەر رێگای کەرکوک – بەغداد دۆزرایەوە بەتاڵ بووە. فەرماندەیی پۆلیسی…

