2024-06-01 23:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی بازرگانیی خۆراكی هەولێر رایدەگەیەنێت، هەر بریكارێكی خۆراك مامەڵەی دروستكردنی ڤیزە كارتی نەكردبێت، چوارەم سەبەتەی خۆراكی پێنادرێت. بەپێی…

