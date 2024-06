2024-06-02 09:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

زۆر هەن دەناڵێنن بەدەست نەخۆشییەكانی ناوەڕاستی تەمەن وەك سستی مێشك، کەمخەوی، کەمی میزاج و هتد، بەڵام بەشێكی زۆریان…

The post هۆكارێكی سەرەكیی نەخۆشییەكانی ناوەڕاستی تەمەن ئاشكرادەكرێت appeared first on Esta Media Network.