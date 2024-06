2024-06-02 11:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کەشناسیی هەرێم ئاشکرایکرد، پلەکانی گەرمی بەردەوام دەبن لە بەرزبوونەوە و لە هەردوو پارێزگای کەرکوک و هەڵەبجە دەگاتە 40…

The post کەشناسیی هەرێم: لەم شارانەی هەرێم پلەی گەرمی دەگاتە 40 پلەی سەدی appeared first on Esta Media Network.