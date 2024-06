2024-06-02 11:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

تۆماری گشتیی زانكۆی سلێمانی داوا لە سێ یەكەمەكان دەكات مامەڵەی بایۆمەتری بكەن. تۆماری گشتیی زانكۆی سلێمانی لە ئاگادارییەكدا…

