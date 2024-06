2024-06-02 13:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزار بڵاویکردەوە، رێگەبە دروستکردنی دوو خانوو یان زیاتر دەدرێت لەسەر یەک پارچە زەوی بەو مەرجانەی…

The post مەرجی دروستکردنی خانوو لەسەر زەویی دابەش دوو راگەیەندرا appeared first on Esta Media Network.