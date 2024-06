2024-06-02 15:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بڵاویکردەوە، سبەینێ هەمواری یاسای بودجە دەخرێتە دەنگدانەوە. ئەمڕۆ یەکشەممە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بڵاویکردەوە، سبەینێ دووشەممە…

