2024-06-02 15:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

محەمەد شیاع سودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق بە بۆنەی 49یەمین ساڵیادی دامەزراندنی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان پیرۆزبایی خۆی ئاڕاستەی سەرۆکی…

The post سەرۆک وەزیرانی عێراق پیرۆزبایی لە یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان دەکات appeared first on Esta Media Network.