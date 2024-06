2024-06-02 17:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی گشتیی عێراق پڕۆژەی گۆڕینی تابلۆی ژمارەی ئۆتۆمبێلەکانی راگەیاند و وتەبێژی وەزارەتی ناوخۆش دەڵێت، ”لە قۆناغی یەکەمدا…

The post هاتوچۆی عێراق وەک قۆناغی یەکەم ئەو ئۆتۆمبێلانەی دیاریکرد کە تابلۆی ژمارەکەیان دەگۆڕدرێت appeared first on Esta Media Network.