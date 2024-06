2024-06-02 17:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی حکومەتی هەرێم رایدەگەیەنێت، “دواکەوتنی ناردنی مووچەی هێزە ئەمنییەکانی هەرێم لەلایەن بەغدادەوە ستەمە”. پێشەوا هەورامانی، وتەبێژی حکومەتی هەرێم…

