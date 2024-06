2024-06-02 20:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی هەرێمی كوردستان رایدەگەیەنێت، پشتیوانی لە چارەسەركردنی كێشەكانی نێوان هەرێم و بەغداد دەكەین و لەگەڵ حكومەتی عێراق لێكتێگەیشتن…

The post سەرۆكی هەرێم: پشتیوانی لە چارەسەركردنی كێشەكانی نێوان هەرێم و بەغداد دەكەین appeared first on Esta Media Network.