2024-06-03 09:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی بەرگریی شارستانیی سلێمانی رایگەیاند، ئەو ئاگرەی شەوی رابردوو لە گەڕەکی کازیوەی دوو کەوتەوە ماڵ نەبووە. ئارام عەلی…

The post وتەبێژی بەرگریی شارستانیی سلێمانی: ئاگرەکەی گەڕەکی کازیوەی دوو ماڵ نەبوو appeared first on Esta Media Network.