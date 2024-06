2024-06-03 11:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەپێی ئامارە سەرەتاییەکانی پەیمانگای هەڵبژاردنی مەکسیک کە شەوی یەکشەممە بڵاوکرایەوە، کلاودیا شاینبائوم کاندیدی پارتی چەپی دەسەڵاتدار لە هەڵبژاردنەکانی…

