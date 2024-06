2024-06-03 11:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە یەکێک لە گوندە بچوکەکانی وڵاتی ئیتاڵیا سەیرترین هەڵبژاردنی جیهان بەڕێوەدەچێت کە ژمارەی دانیشتووانەکەی 46 کەسن، 30 کەسیان…

The post ژمارەی دانیشتووانەکەی 46 کەسە و 30 کەس خۆیان کاندید کردووە

سەیرترین هەڵبژاردن لە جیهاندا appeared first on Esta Media Network.