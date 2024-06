2024-06-03 14:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی كارەبای سلێمانی بڵاویکردەوە، بە گوێرەی نرخی سوتەمەنی لە بازاڕەکان و کاتژمێرەکانی کارکردن، نرخی کارەبای مۆلیدە لە…

The post کرێی مۆلیدە ئەهلییەکان بۆ مانگی ئایار دیاریکرا appeared first on Esta Media Network.