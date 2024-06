2024-06-05 18:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قائیمقامیەتی بازیان سەرجەم بریکارەکانی ئارد و خۆراک ئاگاداردەکاتەوە، مانگی داهاتوو هەر بریکارێک کارتی زیرەکی نەبێت بەشە خۆراکی بۆ…

The post قائیمقامیەتی بازیان: هەر بریکارێکی خۆراک کارتی زیرەکی نەبێت بەشە خۆراکی بۆ داناگیرێت appeared first on Esta Media Network.