2024-06-05 20:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بافڵ جەلال تاڵەبانی سەرۆكی یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان، بۆ كۆچی دوایی هەتاو حاجی میرزا حەسەن، پرسەنامەیەك ئاڕاستەی خزمانی نەوڕۆڵی…

The post سەرۆك بافڵ جەلال تاڵەبانی پرسەنامەیەك بڵاودەكاتەوە appeared first on Esta Media Network.