2024-06-06 11:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی دارایی هەرێم بەشداربوونی هەشتەم بانك لە پرۆژەی هەژماری من رادەگەیەنێت. وەزارەتی دارایی و ئابوریی هەرێم رایگەیاند، بانکی…

The post دارایی هەرێم: بانكێكی نوێ لە “هەژماری من” بەشدار دەبێت appeared first on Esta Media Network.