2024-06-06 12:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەران رایگەیاند، عێراق شەش ملیار دیناری بۆ کڕینەوەی گەنمی ئەمساڵی جوتیارانی هەرێم ناردووە. غەریب ئەحمەد ئەندامی…

