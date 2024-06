2024-06-06 15:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی هەولێر بڵاویکردەوە، پاسێکی گەشتیاری کە لەنێوان هەرێم و تورکیا کاریکردووە بە 37 ملیۆن دینار سزادراوە. بەڕێوەبەرایەتیی…

