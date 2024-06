2024-06-06 18:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قوباد تاڵەبانی، جێگری سەرۆك وەزیران پێشوازیكرد لە ستیڤن هیچن، باڵیۆزی بەریتانیا لە عێراق و لە كۆبوونەوەی نێوانیاندا پەیوەندییەكانی…

The post قوباد تاڵەبانی: هەرێم و بەغداد جددین لە چارەسەركردنی كێشەی بودجە و مووچە appeared first on Esta Media Network.