2024-06-06 18:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەستەی نیشتمانیی هێڵی ئاسنینی میسڕ بڵاویکردەوە، بڕیاردراوە بە کەمکردنەوەی خێرایی شەمەندەفەرەکان لە تەواوی میسر بەهۆی بەرزبوونەوەی پلەی گەرمییەوە.…

