2024-06-06 23:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی پەروەردەی هەرێم لەبارەی گواستنەوەی مامۆستایان و رێكخستنەوەی مۆڵەت، چەند بڕیارێكی دەركرد و دەشڵێت، “هەموو رێكارەكانی پەیوەست بە…

The post وەزارەتی پەروەردە لەبارەی مامۆستایانەوە بڕیاری نوێی دەركرد appeared first on Esta Media Network.