2024-06-07 01:00:04 - سەرچاوە: کەناڵ8

مایکڵ بی جۆردن، ئەستێرەی جیهانی، دوایین زانیاری لەبارەی فیلمی "I Am Legend 2"ـەوە کە تێیدا لەگەڵ وێڵ سمێسی ئەستێرەی جیهاندا رۆڵدەبینێت ئاشكراکردووە، گوتوویەتی کاتێکی دیاریکراو نیە بۆ بڵاوکردنەوەی. مایکڵ بی جۆردن، بە گۆڤاری "PEOPLE"ـی راگەیاندووە، هێشتا کار لەسەر سیناریۆکەی دەکەن و هەوڵ دەدەن بیگەیەنن بە ئاستی داواکراو، گوتوویەتی، "کاتێکی دیاریکراو نیە بۆ دەرچوونی ئەو کارە، دڵنیاش نیم لە کوێ وێنەی دەگرین، بەڵام بەجۆشم بۆ کارکردن لەگەڵ سمێسدا". ئەمەش لە کاتێکدایە کە لە مانگی ئازاری 2022ـدا بەشی دوو و تەواوکەری فیلمی "I Am Legend" راگەیاندرا بە ناوی "I Am Legend 2"ـەوە، لە ساڵی پاریشدا، بەرهەمهێنەر و نووسەری بەش دووەمی فیلمەکە، ئاکیفا