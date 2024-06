2024-06-07 12:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەرگریی شارستانیی سۆران رایگەیاند، ”تەرمی ئەو منداڵە تەمەن 13 ساڵەی دوێنێ لە رووباری ناوپردان لە قەزای چۆمان خنکا،…

The post تەرمی ئەو منداڵەی لە رووباری ناوپردان خنکا دۆزرایەوە appeared first on Esta Media Network.