2024-06-07 12:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دوای ئەوەی حكومەتی عێراق بڕیاریداوە 700 هەزار تۆن گەنمی جووتیارانی هەرێم وەربگرێت، ئەمڕۆ پڕۆسەی وەرگرتنی گەنم لە جووتیارانی…

