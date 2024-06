2024-06-07 18:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی دەستپێکردنی کاری نۆژەنکردنەوە، لە سبەینێوە رێگای سەرەکی قەڵادزێ – دارەشمانە دادەخرێت. قائیمقامیەتی قەزای پشدەر بڵاویکردەوە، ئاگاداری هاوڵاتییان…

The post رێگایەکی سەرەکی دادەخرێت appeared first on Esta Media Network.