2024-06-07 19:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکوک رایگەیاند، کەمبوونەوەی کارەبای چەند گەڕەکێکی کەرکوک پەیوەندی بە گۆڕینی کێبڵەکانی نێوان دبس و کەرکوکەوە…

The post هۆکاری کەمبوونەوەی کارەبای چەند گەڕەکێکی کەرکوک ئاشکراکرا appeared first on Esta Media Network.