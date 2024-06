2024-06-07 22:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە ناحیەی گەڵاڵەی سنووری قەزای سۆران ئاگر لە ماتۆڕسکیلێک بەربوو و ماتۆڕسوارەکەشی برینداربوو. بەڕێوەبەرایەتیی بەرگریی شارستانیی سۆران بڵاویکردەوە،…

