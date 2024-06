2024-06-08 08:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی ئەنجامدانی تاقیکردنەوەکانی پۆلی 12ی ئامادەیی، بۆ ماوەی دوو کاتژمێر هێڵەکانی ئینتەرنێت لە عێراق رادەگیرێن. وەزارەتی پەیوەندییەکانی عێراق…

